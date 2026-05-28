イタリアの食と文化が、名古屋の久屋大通公園で体感できます。 【写真を見る】名古屋の久屋大通公園でイタリアの食･文化を体感 厳選ワインや“プロ愛用食材”･雑貨の販売も ことしで2回目の開催となる、イタリアの食の祭典「FESTA ITALIANA」。プレオープンの28日と29日は、厳選されたワインやビールなどのドリンクやジェラートのほか、プロが愛用する食材や雑貨などが販売されています。 最終日には、人気イ