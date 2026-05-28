記事ポイント食べ飲み放題スタンダードプランが3,000円（税込）にリニューアル11種類のハンバーガーから1点選択＋全6種スナック食べ放題＋飲み放題がセット＋500円でベルギービール「ヒューガルデン」も飲み放題に追加可能 物価高が続くなかで、逆に価格を引き下げた食べ飲み放題プランが登場します。グルメハンバーガー専門店のヴィレッジヴァンガードダイナーが、人気の食べ飲み放題プランをリニューアルし、スタンダードプ