２８日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、女優の三田佳子（８４）が出演。元ＮＨＫプロデューサーの夫・高橋康夫氏との夫婦関係について明かした。同番組が始まった１９７６年から出演している数少ない人物だと紹介され、黒のワンピースに華やかなピンクの羽織、大きなパールのイヤリングとネックレスをして登場した三田。夫とは結婚５２年を迎え、今でも「うちの人とか夫っていうのがいやなの。康夫