俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第45回（29日）の場面カットが公開されている。【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開前回は、足を悪くしているフユの夫・康介（じろう）の看護のため、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）はフユの家に通うようになるが、康介の言動に気に