俳優の片岡凜さんが自身のインスタグラムのストーリーズを更新。最新のオフショットを更新しました。【写真を見る】【 片岡凜 】あの名作主人公との２ショットに意味深コメント「孤高に生きていこう」「お久しぶりです」と書き出した片岡さんは「沢山DM頂きますが私が元気です」とファンに向けて自身が元気であることを報告。 映画やドラマなど話題作に多く出演している片岡さんですが、「最近は俳優業でない方々にも沢山お会