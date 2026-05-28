トム・クルーズ主演の大ヒットシリーズ『トップガン』と『トップガン マーヴェリック』を劇場上映する特別企画『トップガン 40th Anniversary』が、日本で異例の大ヒットを記録している。5月13日の“トップガンの日”から9日間限定で実施された上映では、2作品合計で興行収入2.3億円、動員11.7万人を突破（※5月25日時点）。さらにインターナショナル興収で、日本がNo.1を獲得した。日本における“トップガン”シリーズの人気の