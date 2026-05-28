タレントの鈴木奈々さんが、２８日に自身のインスタグラムを更新し。自身の身長、体重を公表しました。 【写真を見る】【 鈴木奈々 】 「さっき体重測ったら51キロでした」「５２キロだったから1キロ減ってた！」ＳＮＳに綴る「#食べたいもの食べてる」「#154センチ」鈴木奈々さんは「最近痩せたーって言われるからさっき体重測ったら51キロでした」と、投稿。続けて「５２キロだったから1キロ減ってた！」と、明かしまし