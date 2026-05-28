横浜バニラが、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』とのコラボパッケージの購入特典となるアクリルチャームの第2弾ラインナップを公開した。6月1日から配布を開始し、なくなり次第終了となる。【写真】劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボパッケージ購入特典のアクリルチャームは、、コラボパッケージ2箱の購入につき、第1弾(全5種)、第2弾(全4種)のいずれかのグループを選択した中から、ランダムで1つ受