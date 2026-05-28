【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリージャパン（シェイクダウン／5月28日）【映像】ランチア復活で激走する姿（実際の様子）28日、WRC（世界ラリー選手権）第7戦「ラリージャパン」のシェイクダウンが行われ、日本では見かけることのない“古豪”ランチアのマシンが注目を集めている。本番直前のテスト走行となるシェイクダウンは、豊田市の鞍ケ池公園に設置された特設コースで実施された。この日は朝から良い天気に恵まれ、