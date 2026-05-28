衆参両院は28日、皇族数確保策に関する15日の全体会議の議事録を公開した。中道改革連合の笠浩史氏は、秋篠宮家長男悠仁さまの次代以降の皇位継承に関する議論の継続を求めた。「悠仁さまのご年齢やご結婚を巡る状況を踏まえ、女性天皇の是非なども含め、議論を深めていかなければならない」と述べた。笠氏は、皇族数確保策に限定している現在の国会の議論に関し「あくまで緊急の措置だ」と指摘。「議論の終わりではなく、むし