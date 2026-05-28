ゆうちょ銀行など日本郵政グループの本社・本店が入るビルの看板＝東京・大手町ゆうちょ銀行は28日、2026年度から3年間の中期経営計画に関して東京都内で説明会を開き、28年度に連結純利益1兆円超を目指す方針を説明した。実現すれば25年度（26年3月期連結決算）と比べ倍増となる。人工知能（AI）を中核としてIT分野に約5千億円を投資し、新たなサービスを展開する。松永恒専務は「AIは現代において必要不可欠なファクターで、