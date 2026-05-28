児童らの殺傷事件から7年となり、現場に手向けられた花束＝28日午後、川崎市多摩区川崎市多摩区で2019年、スクールバスを待っていた私立カリタス小の児童らが襲われ、2人が死亡、18人が負傷した事件は28日、発生から7年となった。現場には花が供えられ、学校関係者はミサを開いて犠牲者を追悼。悲劇が繰り返されないようにと願った。事件が起こった午前7時40分ごろ、東京都北区の会社員丸茂豊さん（35）は「二度とこのような事