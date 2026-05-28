シンガーソングライターのキタニタツヤさんが、5月29日より上野の森美術館で開催される展覧会「大ゴッホ展夜のカフェテラス」の取材会に登場しました。【写真を見る】【キタニタツヤ】ゴッホと「やっていることは大きく変わらない」創作で譲れないのは「フェチズム」今回の展覧会は、2回にわたって開催される「大ゴッホ展」の第1期で、傑作《夜のカフェテラス》を描くに至るまでのフィンセント・ファン・ゴッホの前半生に焦点を