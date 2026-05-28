MLB挑戦1年目となるホワイトソックスの村上宗隆選手が日本時間28日、ツインズ戦で3試合連続となるホームランを放ち、勝利に貢献。リーグ最速で20号に到達しました。「2番・指名打者」でスタメン出場した村上選手は、大量リードの7回に1番のチェース・マイドロス選手が満塁ホームランを記録。たたみかけるように続く村上選手がアウトコース低めいっぱいの151キロのストレートをとらえ、レフトスタンドへの約131メートル弾を放ちまし