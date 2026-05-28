Marshall Groupは、2026年5月23日（土）〜24日（日）に横浜赤レンガ倉庫で開催された『GREENROOM FESTIVAL（グリーンルームフェスティバル）’26』に協賛し、特別なコラボレーションステージ「Marshall特別ステージ」および「Marshallブース」を展開。ジミ・ヘンドリックス（JIMI HENDRIX）初のMarshallアンプ使用から60周年を記念した限定コレクションの発表とともに、多くの音楽ファンを魅了した2日間のレポートが公開された。■