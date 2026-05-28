生まれ育った岡山市で執筆活動を続ける女性小説家・天川栄人さんが今月、母校の岡山操山高校で在校生を対象にしたトークイベントを行いました。 【画像を見る】天川栄人さんの講演の様子 自らの学生時代の話も織り交ぜながら、後輩たちに語ったことは──。 ※この記事は前編・後編の後編です。 いろんな本に触れて自分をリセットして 校舎の長寿命化工事を終え、先月、岡山操山高校の図書館がリニューアルされた