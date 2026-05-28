土岐麻子とTENDREによるスペシャルセッション『土岐麻子×TENDRE with 高木大丈夫』が、8月10日にビルボードライブ横浜で開催される。 （関連：V6『僕らは まだ』90年代をキーワードに土岐麻子、Rin音、ReN参加曲を紐解く3曲が映し出す過去との別れと化学反応） 2人が共演を重ねる中で育まれた信頼関係から生まれる音楽空間が展開する本公演には、高木大丈夫も参加。3組によるこの日限りの特別なセッシ