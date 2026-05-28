白山市に住む60代男性が警察官をかたる男から「捜査のために口座を教えてほしい」などと言われ、時価およそ1110万円分の暗号資産をだましとられる詐欺被害がありました。警察によりますと、男性は2026年1月、警察官を名乗る男から固定電話やSNSのビデオ通話で「あなたの口座が不正に使われている。捜査に協力しないと逮捕することになる。捜査のためにあなたが持っている口座を教えてほしい」などと言われました。話を信じた男性は