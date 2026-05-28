FC東京は28日、代表取締役社長の川岸滋也氏が2026年7月1日をもっての退任することを発表した。また、横浜F・マリノスも社長交代が内定したことを発表した。FC東京の社長を務めていた川岸氏は、慶應義塾大学卒業後、株式会社NTTドコモに入社。2008年7月に株式会社ミクシィに入社する。2012年に株式会社リクルート入社するも、2020年7月に株式会社ミクシィに復帰。2022年2月、FC東京の社長に就任していた。社長就任からおよそ4