日本代表FW中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）が、FIFAワールドカップ2026への思いを口にした。日本代表はアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共同で開催されるFIFAワールドカップ2026に向けた壮行試合として、31日にキリンチャレンジカップ2026でアイスランド代表と対戦する。同試合に向けてすでに日本代表に合流している中村は「選ばれてほっとしていますし、まずしっかりコンディションを上げていこうと思っています