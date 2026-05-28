「NewDays｣「NewDays KIOSK」は、６月2日〜15日の期間、人気商品、全16商品が値段そのままで増量（従来比）となる「増量フェス」を開催する。【写真】ボリュームすごい！1層増量した「炙り焼き照焼チキンとたまごのサンド」今回は、「もちもち食感のクレープ」や「チョコチップスコーン」が増量フェスに初登場。また、増量フェス期間中、NewDaysアプリでは、フェア対象商品を3つ購入すると、ニュータススイーツ・ベーカリー