北中米で行われる『FIFAワールドカップ2026』に向けて国内で合宿を行なっている日本代表に28日、リヴァプールに所属するMF遠藤航が合流した。左足のリスフラン靭帯断裂という大ケガを負ったものの、遠藤は「やることは限られてたし、もうワールドカップ（W杯）に行くことだけにフォーカスしてきた」と語り、長期離脱中も見据える目標がブレることがなかったことを強調。毎週のようにできることを愚直に増やし、日々のメニュー