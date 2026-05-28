大飯（おおい）原発3・4号機に対する国の設置許可の是非が争われた裁判の控訴審。住民側が逆転敗訴しました。 福井県の住民らは、関西電力・大飯原発3・4号機の再稼働にあたって安全審査基準に適合するとした国の判断は誤っているとして設置許可を取り消すよう求める訴えを起こしています。 2011年に起きた福島第一原発の事故を受け、国は新たに原子力規制委員会を発足させ、より厳しい「新規制基準」を作りました。 今回の裁判