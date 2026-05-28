神奈川県横須賀市の横須賀しょうぶ園が28日、公式サイトを更新。園内のコスプレ撮影でのマナー違反について警告した。【写真あり】国立競技場、Mrs. GREEN APPLEの公演めぐり謝罪スイートルームでの事態説明「管理体制が行き届いておらず」サイトでは「コスプレ撮影の皆様へ」と題したページを掲載。「ふじまつり期間中にコスプレ撮影で長時間一つの場所を占領し続け再三のお願いにもかかわらず、改善されることがなく他の利