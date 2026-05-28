5月28日あさ早く、大阪府吹田市の住宅で火事があり、住人の女性が死亡しました。 28日午前5時すぎ、吹田市南正雀の木造住宅から「黒煙が上がっている」と近くの住人から消防に通報がありました。 消防などによりますと、火は約3時間半後に消し止められましたが、住宅の1、2階約40平方メートルが焼け、住人でフィリピン国籍の岩切・クリスティーナ・ティグラオさん（40）が病院へ搬送されましたが、死亡が確認