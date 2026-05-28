女優の三田佳子（84）が28日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。孫について語った。孫が可愛いかと問われた三田は「可愛い」としみじみ。「子供は精いっぱいなんですよ。自分の今生きることと、育てることと、何がなんだか分からないっていうのが親と子の関係なんですけれどね、孫になるとお母さんがいて、お父さんがいて、おばあちゃんとして見れるから。可愛い、可愛いで全てOKなの」と声を弾