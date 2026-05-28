元ＡＫＢ４８でタレントの大家志津香がＸ（旧ツイッター）で父の訃報を知らせた。２８日にＸで「父が４月３０日に息を引き取りました。生前お世話になった皆さま、父の作る料理を食べに足を運んでくださっていた皆さま、本当にありがとうございました。磯太郎は兄が継ぎ、続いていきますのでどうかよろしくお願いします！」と父親が亡くなったことを報告した。父親が大将を務めていた海鮮料理屋のＸのアカウントでも「４月３