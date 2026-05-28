日本代表は28日、キリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦に向け、千葉県内で練習を行った。前日27日のオフを挟み、板倉滉、冨安健洋、遠藤航の3名が今日からチームに合流。始動日から参加している早川友基、大迫敬介、長友佑都、吉田麻也、渡辺剛、瀬古歩夢、菅原由勢、小川航基、堂安律、上田綺世、中村敬斗、佐野海舟、鈴木唯人の13名と合わせて16名で全体練習を実施した。ストレッチやボール回しなど基礎メニュー