元横浜（DeNA）監督の山下大輔氏（74）が26日に放送されたBSフジ「プロ野球レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。大学時代の意外な“同級生”を明かした。山下氏は清水東（静岡）から一般入試を経て慶大に進学。1973年ドラフト1位で大洋（現DeNA）に入団した。1988年の開幕直前に電撃引退するまで通算1378安打を放ち、2003年から2年間に渡って横浜の監督も務めた。現役時代には8年連続でダイヤモンドグラブ賞（現在の