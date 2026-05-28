◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝５月２８日、栗東トレセン久々のマイル戦だった読売マイラーズＣで２着と好走したドラゴンブースト（牡４歳、栗東・藤野健太厩舎、父スクリーンヒーロー）は、松若風馬騎手＝栗東・フリー＝（レースは丹内祐次騎手＝美浦・フリー＝）を背に、坂路でタイドビート（２歳新馬）と併せ馬。最後までしっかりとした脚取りで、５１秒３―１２秒２