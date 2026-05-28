２８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、２５日（日本時間２６日）にメジャーに初昇格したホワイトソックス・西田陸浮（りくう）内野手（２５）が、同日に続いて２６日（日本時間２７日）のツインズ戦で「２番・右翼」でスタメン出場して活躍した様子を伝えた。２点を追う８回に２戦連続安打を放つと、村上宗隆内野手の２ラン本塁打で生還し、反撃のお膳立てからメジャー初得点を記録。延