自身2度目のワールドカップに臨む日本代表のDF冨安健洋（アヤックス／オランダ）が、大会への思いを語った。FIFAワールドカップ2026に向けて国内合宿を行っている日本代表。まずは31日のアイスランド代表とのキリンチャレンジカップ2026を迎える。ケガに悩まされ続けてきた冨安は3月のイギリス遠征で日本代表に復帰を果たすも、直前に負傷し不参加に。それでも、その後はアヤックスでもプレーに復帰し、W杯メンバーに入ること