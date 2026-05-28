ドリブルで中へ切り込む長崎ヴェルカのSFスタンリー・ジョンソンに、琉球ゴールデンキングスのディフェンダー複数が引き寄せられると、SG/SF馬場雄大は気配を消したかのようにするりと場所を変えた。※ポジションの略称＝PG（ポイントガード）、SG（シューティングガード）、SF（スモールフォワード）、PF（パワーフォワード）、C（センター）。その様子を見て取ったジョンソンは、逡巡することなく彼にパスを送る。慌てて馬場