関節技の鬼藤原喜明のプロレス人生（21）（連載20：「藤原組がSWSに入ると印象が悪くなる」新団体設立と不穏な船出＞＞）プロレスラー藤原喜明はサラリーマンを経て、23歳で旗揚げ間もない新日本プロレスに入門。アントニオ猪木、カール・ゴッチの薫陶（くんとう）を受け、道場で関節技の技術を磨き、新日本プロレス最強伝説の礎を築いた。そんな藤原が激動の人生を振り返る連載の第21回は、藤原組の解散危機について語った