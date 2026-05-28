TWICEやNiziUが所属するJYPエンターテインメントのボーイズグループNEXZが、「SHIBUYA109×NEXZ『Hellmate』CAMPAIGN」を開催する。6月12日から6月24日までの期間、「SHIBUYA109渋谷店」と「SHIBUYA109阿倍野店」（大阪府大阪市）の2施設で、「SHIBUYA109×NEXZ『Hellmate』CAMPAIGN」の開催が決定した。【写真】まるで彫刻…HARU、完璧すぎる横顔今回のキャンペーンは、NEXZとSHIBUYA109による初のコラボレーションとなる。本キャ