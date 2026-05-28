ボーイズグループSEVENTEENのメンバー、ディエイトとバーノンが新しいユニット「V8」を結成する。5月28日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、2人は来る6月29日に初のユニットアルバムをリリースし、本格的な活動に突入する。【写真】V8、圧巻オーラ「原動力はCARAT」ユニット名V8は、バーノンの頭文字「V」と、ディエイト（THE8）の名にある数字の「8」を組み合わせて誕生した。これは、強力な加速力をつけるエンジ