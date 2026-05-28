女優チャ・ジュヨンが、移動中の車内でシートベルトを着用していない姿をSNSに公開し、交通法違反をめぐる議論に包まれた。チャ・ジュヨンは最近、自身のインスタグラムアカウントを更新し、専門店で寿司やお酒を楽しむ日常の写真や動画を公開した。【写真】ボウルいっぱいに…チャ・ジュヨン、深刻な鼻血公開された動画が問題視された。映像には、やや酔った様子のチャ・ジュヨンが、大通りを走る車の後部座席に座り、音楽に合わ