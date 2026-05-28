メ～テレ（名古屋テレビ） 電気代が、6月使用分でもまた上がります。中東情勢の影響による暮らしへのダメージが広がるなか、政府が打ち出す支援策とは。 街は早くも夏の気配。この週末も各地で最高気温が30℃以上になる真夏日が予想されています。 これからの季節、気になるのが冷房需要で増える電気代です。 緊迫が続く中東情勢の影響で、電気代に直結する燃料費の輸入価格は高値が続いていますが…。