【モデルプレス＝2026/05/28】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が5月28日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップス姿を公開した。【写真】25歳K-POP美女「完璧なスタイル」へそピアス輝くウエスト全開ショット◆ジゼル、美ウエスト際立つショートトップス姿披露ジゼルは「accepted it」と記し、ソロショットなどを複数枚投稿。室内で撮影されたモノクロ写真には、サングラスにショート丈の長袖トッ