【江ノ島盾子 バニーVer.［1/3スケール］】 予約期間：5月28日～7月22日 発送：2027年2月予定 価格：77,000円 FREEingは、フィギュア「江ノ島盾子 バニーVer.【1/3スケール】」の予約を5月28日から7月22日までグッドスマイルカンパニー公式ショップにて受け付けている。価格は77,000円。商品の発送は2027年2月を予定している。