バーガーキングが、2026年の“ワンパウンダーシリーズ”第2弾となる超大型バーガー『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』を29日から発売する。【写真】ボリュームすごい！人気サイドメニューをたくさん楽しめる「ビッグバーレル」新発売の『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』は、総重量545グラム、総カロリー1615キロカロリーを誇る超大型バーガー。特長は、直火焼き100％ビーフパティ4枚とチェダーチーズ4枚の圧倒的な食