野球日本代表・侍ジャパンは28日、8月9日から中国・杭州市で開催される「第12回 BFA U12アジア野球選手権」に出場する侍ジャパンU-12日本代表チームのコーチングスタッフを発表しました。すでに昨季まで巨人2軍監督を務め、今季からはオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブのCBOを務める桑田真澄さんが監督として発表されていました。桑田監督と共に若き侍を指導するのが塚本幸治コーチと野下卓泰コーチです。共に