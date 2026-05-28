フリーアナウンサーの石井亮次（49）が28日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午前1時55分）にMCとして生出演。元巨人の阿部慎之助氏（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任したことについて私見を述べた。「僕、年回りめちゃくちゃ近いんですよ。阿部さんとほぼ同い年。2人の娘の年までほぼ一緒」と切り出した。「2人でそこでケンカされるとめちゃくちゃ腹立つんですよ。穏やかな家庭