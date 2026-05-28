2026年の土用の丑の日は7月26日。ファミリーマートが、2026年の「土用の丑の日」向け商品全8種の予約受付を5月28日から開始しました。今年は、うな重や巻寿司、牛めし重などをラインアップ。また、主力2商品は早期予約で最大500円相当がおトクになる特典も用意されています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】主力商品となる「特上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」は税込3980円、「上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」は税