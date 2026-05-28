江西省中・北部でここ連日、まとまった雨が降り、中国最大の淡水湖・鄱陽湖流域の河川の水位も徐々に上昇している。鄱陽湖の水位も上昇し続けており、水域面積が3000平方キロ以上にまで拡大した。中央テレビニュースが伝えた。湖の水域の降雨や上流からの流入水の影響で、鄱陽湖の水位は上昇の一途をたどっており、26日午後7時の時点で、鄱陽湖の代表的な水文観測所である星子観測ステーションの水位が前