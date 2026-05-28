インフルエンサーの高垣博之さんは5月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。男性アイドルグループ「ホローホログラム」の一員としてデビューすることを発表し、祝福の声が寄せられています。【写真】アイドル再デビューを発表した高垣博之「爆売れ予言」高垣さんは「このたびRINDO Entertainmentからデビューさせていただくことになりましたホローホログラム オレンジ色担当 ひろです」と投稿。「僕をメンバーとして仲間にしてくれ