フロントフェイス刷新と安全装備を強化し進化！2026年5月28日に三菱は、軽商用車「ミニキャブ バン」と軽乗用車「タウンボックス」に一部改良を施し、同日より発売しました。今回の改良では、フロントデザインの変更に加え、安全装備の機能向上などが図られており、日常の使い勝手と安心感をさらに高めたモデルへと進化しています。【画像ギャラリー】超いいじゃーん！ これが三菱の新型「“両側スライドドア”軽バン／軽ワゴ