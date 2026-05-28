全日本空輸（ANA）とポケモンは、ポケモン30周年特別企画として就航する特別塗装機『ポケモンジェット』3機のうち、第1弾・第2弾となる『ポケモンジェット 赤』『ポケモンジェット 緑』のデザインを発表した。 【画像あり】歴代のパートナーに加えて最新作に出るポケモンも公開されたデザイン 本企画は、『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年を迎えることを記念し、ANAとポケモンがこれまで歩ん