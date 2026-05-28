YOASOBIが、ゲーム『オーバーウォッチ』とのコラボレーションを実施。短編小説『地に堕ちた雀（英題：The Fall of a Sparrow）』を原作としたコラボ楽曲「オリオン」を6月26日にリリースする。 （関連：藤井 風、Official髭男dism、ONE OK ROCK、YOASOBI、go!go!vanillas……アジアに轟かすJ-POPの波） 同情報は、本日5月28日の『「オーバーウォッチ」新シーズン発表会記者