FC東京は５月28日、代表取締役社長を務める川岸滋也氏が、2026年７月１日付で退任すると発表した。クラブは公式リリースで、「在任中は、ファン・サポーターのみなさまをはじめ、ホームタウン自治体、地域のみなさま、パートナー企業のみなさま、関係団体のみなさまより、多大なるご支援とご協力を賜りましたことを、心より御礼申し上げます」と感謝を伝えた。また、後任の代表取締役社長については、「今後、会社法その他関